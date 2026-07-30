Наглый олень отобрал у туриста еду

Посетитель парка решил угостить любопытного оленя, однако встреча пошла совсем не по плану. Животное быстро забрало лакомство, а затем неожиданно толкнуло мужчину копытом, словно давая понять, что на этом общение окончено.
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