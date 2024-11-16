У фигуристки Трусовой произошел конфликт с певицей Зайцевой

Недавно на юбилейном концерте Евгении Медведевой произошел неожиданный инцидент. В честь своего 25-летия фигуристка организовала грандиозное ледовое шоу, пригласив как выдающихся спортсменов, так и известных артистов.
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