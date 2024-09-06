Справка об установлении инвалидности с 2025 станет электронной

У граждан останется возможность получить ее в бумажном виде Минтруд подготовил проект постановления правительства России, исходя из которого, справка об установлении инвалидности будет выдаваться в электронном виде.
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