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Татар-информ

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«Спасибо человеку в шортах»: врач на отдыхе в Геленджике помогал спасать раненых

«Спасибо человеку в шортах»: врач на отдыхе в Геленджике помогал спасать раненых

Благородный поступок врача-анестезиолога из Ростова-на-Дону, который на отдыхе в Геленджике помогал людям, пострадавшим от удара вражеского БПЛА, прокомментировала член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

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