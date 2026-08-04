«Спасибо человеку в шортах»: врач на отдыхе в Геленджике помогал спасать раненых

Благородный поступок врача-анестезиолога из Ростова-на-Дону, который на отдыхе в Геленджике помогал людям, пострадавшим от удара вражеского БПЛА, прокомментировала член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.
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