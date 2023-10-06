В Петербурге у сотрудницы ФНС арестовали имущество на 100 млн рублей

Прокуратура Петроградского района города Санкт-Петербурга подтвердила обвинительное заключение в уголовном деле против бывшего замначальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС России № 18 и ее супруга.
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