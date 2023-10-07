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Оксана Косаченко: Ферстаппен напоминает Шумахера в лучшие его годы

Оксана Косаченко: Ферстаппен напоминает Шумахера в лучшие его годы

Сегодня Макс стал трёхкратным чемпионом Формулы-1.Сегодня Макс стал трёхкратным чемпионом Формулы-1.Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды Формулы-1 «Кэтерхэм», прокомментировала третье подряд чемпионство пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

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