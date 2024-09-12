Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Холопы не поняли грандиозного замысла хозяев и из вредности всячески саботируют раздачу украинских паспортов «москалям»"

"Холопы не поняли грандиозного замысла хозяев и из вредности всячески саботируют раздачу украинских паспортов «москалям»"

Прочёл пост о референдуме в Курской области. Как сообщает известный хакер Джокер ДНР, каждому желающему заиметь пачпорт Украины, с попутной присягой на верность Володымиру Просроченному, будет выдано $25 000.

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