Невролог Данилов посоветовал есть киви и орехи, чтобы лучше спать

Всевозможные нарушения сна — одна из проблем, с которой все чаще сталкиваются современные россияне. Наиболее распространенной причиной таких расстройств становится неуважение к циркадным ритмам или так называемый "социальный джетлаг", рассказал "Газете.
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