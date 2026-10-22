Средняя стоимость бензина в Татарстане за неделю выросла до 72,06 руб. за литр. Цены на основные марки топлива обновили многомесячные максимумы, а стоимость высокооктанового бензина АИ-98 и выше достигла рекордного уровня с начала года.
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