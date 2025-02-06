´Вступили в группу ´Лесная братва´, купили дом на тещины деньги и обустроили нарколабораторию´ - супруги из Бобруйска рассказ...

´Вступили в группу ´Лесная братва´, купили дом на тещины деньги и обустроили нарколабораторию´ - супруги из Бобруйска рассказали, как создали в России ´бизнес´ и синтезировали около 170 кг альфа-PVPНапомним, Владимирский областной суд приговорил семейную пару из Бобруйска 38-летнего Олега и 35-летнюю Кристину к 13-ти и 9-ти годам лишения свободы со .