Как ядерный удар по Новой Зеландии может предотвратить третью мировую войну

«Принятие на уровне международных организаций и на межгосударственном уровне деклараций и постановлений, определяющих Россию как страну-агрессора с нелегитимным режимом.
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