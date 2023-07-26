Военное обозрение

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Планшет управления артиллерией «Крапива» (Украина)

Планшет управления артиллерией «Крапива» (Украина)

Украинские артиллеристы с системой "Кропива" Эффективность современного артиллерийского комплекса определяется используемой системой управления огнем и ее возможностями.

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