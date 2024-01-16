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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников дал старт зимнему этапу Межрегиональной студенческой стройки ЦКП СКИФ

Андрей Травников дал старт зимнему этапу Межрегиональной студенческой стройки ЦКП СКИФ

Новосибирское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» совместно с МООО РСО, госкорпорацией «Росатом» и АО «Концерн Титан-2» организуют зимний этап Межрегиональной студенческой стройки СКИФ.

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