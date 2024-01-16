Андрей Травников дал старт зимнему этапу Межрегиональной студенческой стройки ЦКП СКИФ

Новосибирское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» совместно с МООО РСО, госкорпорацией «Росатом» и АО «Концерн Титан-2» организуют зимний этап Межрегиональной студенческой стройки СКИФ.
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