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ИИ – лучший врач. По крайней мере в некоторых случаях

ИИ – лучший врач. По крайней мере в некоторых случаях

Исследование Google показало, что чат-бот AMIE превосходит врачей в текстовой медицинской диагностикеСогласно результатам исследования, проведенного компанией Google, чат-бот с искусственным интеллектом Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE) демонстрирует превосходство в диагностике медицинских заболеваний и выдаче результатов в текстовых беседах по сравнению с врачами-людьми.

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