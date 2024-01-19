ИИ – лучший врач. По крайней мере в некоторых случаях

Исследование Google показало, что чат-бот AMIE превосходит врачей в текстовой медицинской диагностикеСогласно результатам исследования, проведенного компанией Google, чат-бот с искусственным интеллектом Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE) демонстрирует превосходство в диагностике медицинских заболеваний и выдаче результатов в текстовых беседах по сравнению с врачами-людьми.