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Премьера проекта Фонда Нонны Гришаевой состоится в Театре РОСТА 17 апреля

Премьера проекта Фонда Нонны Гришаевой состоится в Театре РОСТА 17 апреля

17 и 18 апреля в 19:00 в Театре РОСТА в Царицыне под руководством заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой состоится премьера проекта Фонда Нонны Гришаевой — иммерсивного музыкального спектакля-импровизации «Лучший город Земли».

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