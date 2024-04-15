Премьера проекта Фонда Нонны Гришаевой состоится в Театре РОСТА 17 апреля

17 и 18 апреля в 19:00 в Театре РОСТА в Царицыне под руководством заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой состоится премьера проекта Фонда Нонны Гришаевой — иммерсивного музыкального спектакля-импровизации «Лучший город Земли».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии