FT: на кораблях в Красном море начали размещать представителей ЧВК

Global Look Press/Mustafa Kaya/XinHua Участившиеся случаи нападения на коммерческие суда в Красном море заставили организации прибегнуть к помощи вооруженной охраны из частных компаний, представителей которых размещают на судах.
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