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FT: на кораблях в Красном море начали размещать представителей ЧВК

FT: на кораблях в Красном море начали размещать представителей ЧВК

Global Look Press/Mustafa Kaya/XinHua Участившиеся случаи нападения на коммерческие суда в Красном море заставили организации прибегнуть к помощи вооруженной охраны из частных компаний, представителей которых размещают на судах.

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Комментарии
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Eduard
Ракетам это не помеха.России гиперракеты надо передать,бто в наших интересах.Это и Западу вредит !
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9 час.

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