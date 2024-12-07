Папин: я не упущу возможность нокаутировать Харди

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российский боксер Алексей Папин заявил, что не упустит возможность нокаутировать американца Грега Харди в предстоящем поединке, который пройдет в рамках гала-шоу "Бойцовского клуба РЕН ТВ.
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