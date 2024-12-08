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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Килиан Мбаппе: «Когда звезда молчит, за нее говорят другие. Я добьюсь в «Реале» успеха, нас будут судить по второй части сезона»

«Не самое лучшее начало сезона, но мы готовимся выигрывать трофеи, которые будут иметь значение. Мы уже выиграли Суперкубок Европы.

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