Килиан Мбаппе: «Когда звезда молчит, за нее говорят другие. Я добьюсь в «Реале» успеха, нас будут судить по второй части сезона»

«Не самое лучшее начало сезона, но мы готовимся выигрывать трофеи, которые будут иметь значение. Мы уже выиграли Суперкубок Европы.
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