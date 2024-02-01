Всыпаем в раковину 1 ложку соли по совету хозяек. Запах уходит, а слив не забивается

Трудности с засоренными трубами знакомы многим из нас. Однако, чтобы решить эту неприятную ситуацию, нет необходимости в использовании фабричных средств, которые могут иметь неприятный запах и иметь небезопасный состав.
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