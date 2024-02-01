Steak Lovers
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Steak Lovers

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Всыпаем в раковину 1 ложку соли по совету хозяек. Запах уходит, а слив не забивается

Всыпаем в раковину 1 ложку соли по совету хозяек. Запах уходит, а слив не забивается

Трудности с засоренными трубами знакомы многим из нас. Однако, чтобы решить эту неприятную ситуацию, нет необходимости в использовании фабричных средств, которые могут иметь неприятный запах и иметь небезопасный состав.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Не факт , что написаное в этой статье поможет поможет,но как слесарь сантехник не рекомендую выливать кипяток в унитаз если конечно не хотите его менять по причине того , что он лопнет
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19 час.
ВД
Вовладар Даров
Полный бред
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1 час.

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