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В ДЧС Мангистау рассказали о работе спасателей за неделю

В ДЧС Мангистау рассказали о работе спасателей за неделю

С 18 по 24 июля подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 45 раз выезжали по тревоге, в том числе четыре раза - на пожары, 31 - на случаи горения и десять – на проведение аварийно-спасательных работ.

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