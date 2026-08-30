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Восемь членов экипажа задержаны по делу о крушении парома у берегов Кипра

Восемь членов экипажа задержаны по делу о крушении парома у берегов Кипра

Задержаны 8 членов экипажа парома затонувшего у берегов Северного Кипра, заявил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, 30 августа сообщает газета Kıbrıs Postası.

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