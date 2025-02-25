Выбор редакции: наши на ТВ, «часы тишины» в Карелии и аварийный мост

Вместе вспоминаем события уходящего вторника, 25 февраля Судья городского суда вынес решение по делу о строительстве камнеобрабатывающего предприятия в Петрозаводске рядом с Соломенским шоссе, парком Вилда и кладбищем Пески.
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