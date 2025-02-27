Пленный боец ВСУ рассказал о желании украинцев войти в состав России

Многие на Украине желают войти в состав России. Об этом заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Высоцкий, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России «Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав Российской Федерации.