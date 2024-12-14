﻿﻿Эммануэль Макрон бросил всю «работу по дому», что, кстати, было очень плохо для лидера Пятой республики, и в четверг помчался в Польшу, чтобы встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы спасти Украину.