Польский премьер Туск отказался вводить войска на Украину

Эммануэль Макрон бросил всю «работу по дому», что, кстати, было очень плохо для лидера Пятой республики, и в четверг помчался в Польшу, чтобы встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы спасти Украину.
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