Reuters: Киеву не стоит начинать наступление до получения военной помощи от Запада

Украине стоит повременить с наступлением на армию России и дождаться поставок вооружений от Запада. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США, пожелавшего остаться анонимным.
Украине стоит повременить с наступлением на армию России и дождаться поставок вооружений от Запада. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США, пожелавшего остаться анонимным.
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