Путин поздравил с днем рождения актера Збруева, ему стукнуло 85 лет

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму советскому и российскому артисту театра и кино Александру Збруеву в связи с 85-летием и отметил зрительскую любовь, которую он, безусловно, заслужил за долгую творческую карьеру.
Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму советскому и российскому артисту театра и кино Александру Збруеву в связи с 85-летием и отметил зрительскую любовь, которую он, безусловно, заслужил за долгую творческую карьеру.
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