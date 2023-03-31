РИАП "АПРАЛ" МТ

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Путин поздравил с днем рождения актера Збруева, ему стукнуло 85 лет

Путин поздравил с днем рождения актера Збруева, ему стукнуло 85 лет

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму советскому и российскому артисту театра и кино Александру Збруеву в связи с 85-летием и отметил зрительскую любовь, которую он, безусловно, заслужил за долгую творческую карьеру.

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