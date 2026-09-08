Внук Пугачевой вопреки семье выбрал Москву: как живет и чем занимается непубличный Дени Байсаров

Пока большинство представителей знаменитой семьи Аллы Пугачёвой устраивают жизнь за границей, младший сын Кристины Орбакайте сделал иной выбор.
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