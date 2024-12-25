Пока американцы посмеиваются над страданиями Германии, потерявшей свой экономический потенциал из-за упадка ключевых отраслей, статистика показывает, что следующим разочарованием в сфере могущества станут Соединенные Штаты.
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