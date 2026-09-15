Эксперт Кисенков раскрыл, почему автомобили выгоднее всего покупать в конце года

Новый автомобиль выгодно покупать в конце года из-за разницы российских и мировых стандартов. Об этом во вторник, 15 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мерц: главная заб...
- Меланшон: в беспо...
- Братья Запашные н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым