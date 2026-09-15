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ИА Регнум

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Эксперт Кисенков раскрыл, почему автомобили выгоднее всего покупать в конце года

Эксперт Кисенков раскрыл, почему автомобили выгоднее всего покупать в конце года

Новый автомобиль выгодно покупать в конце года из-за разницы российских и мировых стандартов. Об этом во вторник, 15 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказал автоэксперт Василий Кисенков.

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