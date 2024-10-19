В России отработали все варианты вакцин против вируса Марбург

Российские ученые к данному моменту отработали все варианты вакцины против смертельного вируса Марбург, все механизмы действия вакцины понятны, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.
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