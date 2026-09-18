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Как приготовить воздушную пастилу из яблок: 2 рецепта полезной сладости от эксперта

Как приготовить воздушную пастилу из яблок: 2 рецепта полезной сладости от эксперта

Сейчас в магазинах, а у кого-то и на даче на деревьях полно сезонных яблок. Самое время использовать этот полезный фрукт, чтобы насытиться витаминами.

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