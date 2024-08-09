Олимпиада-2024, 10 августа, все медали дня: спортсмены разыграют 39 комплектов наград

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Легкая атлетика Мужчины Марафон 9:00 Прыжки в высоту 20:00 800 м 20:15 5000 м 20:50 Эстафета 4х400 м 22:00 Женщины Метание копья 20:30 100 м с/б 20:35 1500 м 21:15 Эстафета 4х400 м 22:14 Гольф Женщины 10:00 Гандбол Женщины 11:00 – матч за бронзу 16:00 – финал Настольный теннис Женщины, командный разряд 11:00 – матч за бронзу 16:00 – финал Водное поло Женщины 11:35 – матч за бронзу 16:35 – финал Баскетбол Мужчины 12:00 – матч за бронзу 22:30 – финал Тяжелая атлетика Мужчины, до 102 кг 12:30 Женщины, до 81 кг 17:00 Мужчины, свыше 102 кг 21:30 Скалолазание Женщины, трудность 13:35 Гребной спринт Женщины, байдарки-одиночки, 500 м 13:40 Мужчины, байдарки-одиночки, 1000 м 14:10 Женщины, каноэ-одиночки, 200 м 14:40 Волейбол Мужчины 14:00 – финал Женщины 18:15 – матч за бронзу Художественная гимнастика Групповое многоборье 15:00 Прыжки в воду Мужчины, вышка, 10 м 16:00 Футбол Женщины 18:00 – финал Современное пятиборье Мужчины 18:30 Велотрек Мужчины, мэдисон 18:59 Вольная борьба Мужчины, до 74 кг После 19:15 Мужчины, до 125 кг После 19:15 Женщины, до 62 кг После 19:15 Синхронное плавание Дуэты, произвольная программа 20:30 Пляжный волейбол 22:00 – матч за бронзу 23:30 – финал Брейкинг Мужчины 22:19 Тхэквондо Мужчины, свыше 80 кг 22:19 Женщины, свыше 67 кг 22:37 Бокс Финалы Женщины, до 57 кг 22:30 Мужчины, до 57 кг 22:47 Женщины, до 75 кг 23:34 Мужчины, свыше 92 кг 23:51 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.