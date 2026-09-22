Хантер из РБА: ставку могут снова повысить из-за инфляции

Помощник управляющего Резервного банка Австралии (RBA) Сара Хантер заявила, что регулятор может вновь повысить процентную ставку, если инфляционное давление окажется сильнее текущих прогнозов.
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