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Хантер из РБА: ставку могут снова повысить из-за инфляции

Хантер из РБА: ставку могут снова повысить из-за инфляции

Помощник управляющего Резервного банка Австралии (RBA) Сара Хантер заявила, что регулятор может вновь повысить процентную ставку, если инфляционное давление окажется сильнее текущих прогнозов.

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