Джонсон заявил об утверждении победы Трампа в назначенные сроки несмотря на бурю

Утверждение победы избранного президента США Дональда Трампа на президентских выборах состоится 6 января, несмотря на надвигающуюся на Вашингтон снежную бурю, заявил недавно переизбранный спикер американской палаты представителей республиканец Майк Джонсон.
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