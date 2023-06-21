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Зачем Президент России обостряет «еврейский вопрос»?

Зачем Президент России обостряет «еврейский вопрос»?

«Путин говорит вслух то, о чём тихо думают еврейские общины по всему миру» Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами на днях заявил, что не понимает, как Владимир Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать неонацистов.

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