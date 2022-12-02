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Эксперт Стоянова заявила, что отрасль дронов в РФ ежегодно нуждается в сотнях тысяч специалистов

Эксперт Стоянова заявила, что отрасль дронов в РФ ежегодно нуждается в сотнях тысяч специалистов

Вице-президент Инфраструктурного центра «Аэронет» НТИ Маргарита Стоянова в рамках проведения Конгресса молодых ученых, который состоялся в Сочи, рассказала журналистам, что российской отрасли дронов ежегодно необходимы сотни тысяч специалистов.

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