Специалист Поздняков: при покупке жилья надо проверить наличие долгов за ЖКУ

По общему правилу обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника с момента возникновения права собственности, напомнил в беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
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