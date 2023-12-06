Разработана концепция комплексного благоустройства ЖК "ДОМ на Востоке"

Компания ДОМ.РФ Девелопмент (входит в группу ДОМ.РФ) совместно с архитектурным бюро KAMEN Architects разработала концепцию комплексного благоустройства территории жилого комплекса (ЖК) "ДОМ на Востоке", который строится в районе бухты Патрокл во Владивостоке.