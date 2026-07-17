Zero Hedge
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Zero Hedge

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Humanoid Loses Its Head In World's First Full-Size Robot Combat Tournament... And Keeps Fighting

Humanoid Loses Its Head In World's First Full-Size Robot Combat Tournament. And Keeps Fighting A humanoid robot was knocked headless during the world's first free-combat tournament for full-sized machines, but that didn't stop it from swinging, Newsweek reports.

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