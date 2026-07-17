Humanoid Loses Its Head In World's First Full-Size Robot Combat Tournament. And Keeps Fighting A humanoid robot was knocked headless during the world's first free-combat tournament for full-sized machines, but that didn't stop it from swinging, Newsweek reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии