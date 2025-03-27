"Россия получит все дивиденды". Вот что принесет Москве победа над Киевом

Все это хорошо, но вот у Трампа большие проблемы в стране. Я сегодня только что писала для Трампа комментарий. месяц уже пишу по приглашению, так вот судьи и бывшие правители Америки ему очень сильно вредят. Судьи не дают какие надо законы принимать. Блокируют и по видимому готовят почву к импичменту. Так высказываются там в прессе.

СК

Сергей Ковалев

блт! да нет никакого "взаимопонимания между США и Россией"! нет! от слова совсем. есть антагонизм, сопровождающийся в моменте, гарантирующему одной из сторон неизбежный проигрыш, вынуждающий необходимость договариваться. в пределе договор, как способ разрешения вопросов, должен быть единственным вариантом взаимодействия разных сторон. но "алчность и ложь" западного мiра позволяет лишь временные "сделки", никак не гарантирующие будущего. истина же в том, что завтра опять и снова конфликт. конфликт никуда не делся и не денется, он может быть лишь временно приморожен в силу обстоятельств. собственно обстоятельства и толкают сторону зачинщика к сделке. победа России не "над Киевом" - чО забред? - победа Россия в моменте над вселенским злом. и оно, зло, маневрирует, отступая временно, собираясь с силами для следующих наступлений. было, есть и будет. мы рады завтрашней передышке, которую необходимо использовать для собственного роста, не соблазняясь посулами, "не стоящими бумаги, на которой они записаны".