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"Россия получит все дивиденды". Вот что принесет Москве победа над Киевом

"Россия получит все дивиденды". Вот что принесет Москве победа над Киевом

Украинский конфликт близок к завершению – на горизонте замаячили признаки мира и взаимопонимания между США и Россией.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Все это хорошо, но вот у Трампа большие проблемы в стране.  Я сегодня только что писала для Трампа комментарий. месяц уже пишу по приглашению, так  вот судьи и бывшие правители Америки  ему очень сильно вредят. Судьи не дают какие надо законы принимать.  Блокируют и по видимому готовят почву к импичменту.  Так высказываются там в прессе.
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16 час.
СК
Сергей Ковалев
блт! да нет никакого &quot;взаимопонимания между США и Россией&quot;! нет! от слова совсем. есть антагонизм, сопровождающийся в моменте, гарантирующему  одной из сторон неизбежный проигрыш, вынуждающий необходимость договариваться. в пределе договор, как способ разрешения вопросов, должен быть единственным вариантом взаимодействия разных сторон. но &quot;алчность и ложь&quot; западного мiра позволяет лишь временные &quot;сделки&quot;, никак не гарантирующие будущего. истина же в том, что завтра опять и снова конфликт. конфликт никуда не делся и не денется, он может быть лишь временно приморожен в силу обстоятельств. собственно обстоятельства и толкают сторону зачинщика к сделке. победа России не &quot;над Киевом&quot; - чО забред? - победа Россия в моменте над вселенским злом. и оно, зло, маневрирует, отступая временно, собираясь с силами для следующих наступлений. было, есть и будет. мы рады завтрашней передышке, которую необходимо использовать для собственного роста, не соблазняясь посулами, &quot;не стоящими бумаги, на которой они записаны&quot;.
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15 час.
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