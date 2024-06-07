Третий сезон «Легенды о Vox Machina» начнется 3 октября. Есть первый трейлер на ст...

Третий сезон «Легенды о Vox Machina» начнется 3 октября. Есть первый трейлер на стилеУчастники Critical Role заглянули в гости к IGN, раскрыли дату возвращения на экраны вашего любимого анимационного сериала «Легенда о Vox Machina» и даже показали первые кадры из новых эпизодов.