Третий сезон «Легенды о Vox Machina» начнется 3 октября. Есть первый трейлер на ст...

Третий сезон «Легенды о Vox Machina» начнется 3 октября. Есть первый трейлер на стилеУчастники Critical Role заглянули в гости к IGN, раскрыли дату возвращения на экраны вашего любимого анимационного сериала «Легенда о Vox Machina» и даже показали первые кадры из новых эпизодов.
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