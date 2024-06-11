Турнир по баскетболу пройдёт в парке Ривьера 🗓 12 июня 📍 Егорова, 1 📍 Вход свободный 🏀 Интересный Сочи.
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Турнир по баскетболу пройдёт в парке Ривьера 🗓 12 июня 📍 Егорова, 1 📍 Вход свободный 🏀 Интересный Сочи.