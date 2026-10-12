❗️Мэрия расторгает контракт с компанией «Стройтраст», которая ремонтировала мост у Телецентра. Работы здесь шли со значительным отставанием от графика.
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