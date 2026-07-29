Инспектор ДПС сделал возлюбленной предложение во время «проверки документов»

В Алтайском крае произошла трогательная история: лейтенант полиции, сотрудник Госавтоинспекции, решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо во время службы, инсценировав обычную проверку документов .
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