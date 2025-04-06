Русские «каторжные» фамилии: как их определить

С XVII века Зауралье и Сибирь стали пристанищем для множества беженцев, преступников, староверов. При этом не все, ссылаемые туда, были разбойниками и убийцами — в 1756 году Елизавета Петровна издала указ, разрешающий помещикам «за предерзостные поступки» отправлять в Сибирь своих крепостных.