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Царьград

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Боец ВС России Алиев рассказал, как три недели в одиночку держал опорник

Боец ВС России Алиев рассказал, как три недели в одиночку держал опорник

Оборонявший три недели опорный пункт в Запорожской области разведчик-сапер Закарья Алиев рассказал, как он превозмог трудности и обстрелы ВСУ.

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