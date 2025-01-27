В ЕС заявили о необходимости говорить с США на «языке сделок»

Европейский союз должен научиться разговаривать с США на «языке сделок», как это делает новая администрация американского лидера Дональда Трампа, заявила верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас.
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