Выдвинутый на пост главы минздрава США Кеннеди-младший попал на "Миротворец"

Выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения США Роберт Кеннеди – младший попал на украинский экстремистский сайт "Миротворец", он стал вторым представителем будущей администрации Трампа, чей профиль находится в списках сайта.
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