Как предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» поддерживают людей в зоне СВО

Более 150 килограммов гуманитарной помощи собрали для участников специальной военной операции (СВО) студенты и сотрудники Национального исследовательского университета «МИЭТ» — опорного вуза особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».
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