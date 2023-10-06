В самой счастливой стране мира, Финляндии, начались массовые забастовки

лл лина любимцева Теперь только НАТО поможет Финляндии и финнам... Перья им в задницу!

Анатолий Рябенко Ура!!! Мечта финнов сбылась. Теперь финны как и все люди капиталистических стран начали бастовать. Нато и Евросоюз привели эту страну к свободе, справедливости и возможности проявлять свои горячие порывы души на улицах, выражая свою любовь к собственному правительству. Да здравствует свободная Финляндия наплевавшая на кормилицу Россию!!!!