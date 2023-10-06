Театр абсурда
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Театр абсурда

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В самой счастливой стране мира, Финляндии, начались массовые забастовки

В самой счастливой стране мира, Финляндии, начались массовые забастовки

Даже трудно представить, сколько раз в комментариях мне тыкали этой самой Финляндией. Дескать, ах, какие милые люди, сумевшие в холодной северной стране построить свой идеальный мирок, в котором все друг другу улыбаются и ловят бабочек.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Теперь только НАТО поможет Финляндии и финнам... Перья им в задницу!
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6 час.
Анатолий Рябенко
Ура!!! Мечта финнов сбылась. Теперь финны как и все люди капиталистических стран начали бастовать. Нато и Евросоюз привели эту страну к свободе, справедливости и возможности проявлять свои горячие порывы души на улицах, выражая свою любовь к собственному правительству. Да здравствует свободная Финляндия наплевавшая на кормилицу Россию!!!!
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5 час.
Вера Ванидовская
Вообще, рядовые финны категорически отказываются кризис считать следствием разрыва с Россией. Ни в какую. Они считают это следствием мирового кризиса и неумелыми действиями правительства, но не в связи с русскими. Русских ненавидят. Там ТВ вовсю пропагандирует.
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5 час.

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